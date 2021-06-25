Запрет на купание в Ялте продлится еще неделю

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что купаться в Черном море в Ялте нельзя будет еще как минимум неделю. Об этом сообщает РИА Новости.

"В центре Ялты самая тяжелая ситуация. Боюсь, что еще неделю как минимум в бухте нельзя будет купаться", – заявил руководитель региона.

По словам Аксенова, специалисты начинают собирать пробы с Фороса и Гурзуфа.

На Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы. В результате непогоды в Ялте пострадали 49 человек.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, из-за ухудшения качества воды в Крыму предприятиям общественного питания необходимо использовать только одноразовую посуду. В регионе также началась иммунизация населения против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А.