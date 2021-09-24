Беглов уволил двоих вице-губернаторов Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об увольнении вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Свои посты также покинули председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.

О причинах кадровых изменений в регионе не сообщается.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Буксмана от должности первого заместителя генерального прокурора РФ, которую он занимал с 2006 года.

