10:33
Фото: 24.mchs.gov.ru
Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу об обрушении. Об этом говорится на сайте Следственного комитета (СК) по региону.
"На основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха", – говорится в сообщении.
В СК отметили, что в 2018 году фабрике было выписано предписание по устранению повреждений конструкций здания цеха, которые находились в ограниченно-работоспособном состоянии. На все работы компании выделили время до декабря 2020 года. Следователи подчеркнули, что работы по устранению дефектов на объекте так и не проводились.
"Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под обломками которого погибли трое сотрудников подрядной организации", – заявили в СК.
После происшествия специалисты допросили более 20 свидетелей и очевидцев, назначили восемь экспертиз, осмотрели два места ЧП, а также провели обыск, во время которого были изъяты техническая документация, должностные и распорядительные документы.
Обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики (принадлежит структуре "Норникеля" – ООО "Медвежий ручей") произошло 20 февраля. В результате происшествия погибли три человека, еще пять пострадали. После гибели рабочих были задержаны четыре человека.
Президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что авария могла произойти по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия.
Новости России: на горно-обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение
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