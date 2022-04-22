Белгородские власти опровергли информацию о попытке прорыва ВСУ на территорию РФ

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Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком появившуюся ранее в Сети информацию о том, что украинские военные на 10 танках попытались прорваться на территорию России через Белгородскую область.

"Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района все спокойно", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Он также приложил видео, на котором глава администрации Журавлевского сельского поселения Анжелика Самойлова сообщает, что на территории все спокойно, магазины работают в штатном режиме, а представители народной дружины продолжают следить за охраной порядка.

Ранее, 19 апреля, Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино в Белгородской области. В результате повреждения получили как минимум 30 домов, пострадали три человека. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

