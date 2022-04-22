Белгородские власти опровергли информацию о попытке прорыва ВСУ на территорию РФ

Фото: AP Photo
Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев назвал фейком появившуюся ранее в Сети информацию о том, что украинские военные на 10 танках попытались прорваться на территорию России через Белгородскую область.
"Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района все спокойно", – написал чиновник в своем телеграм-канале.
Он также приложил видео, на котором глава администрации Журавлевского сельского поселения Анжелика Самойлова сообщает, что на территории все спокойно, магазины работают в штатном режиме, а представители народной дружины продолжают следить за охраной порядка.
Ранее, 19 апреля, Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино в Белгородской области. В результате повреждения получили как минимум 30 домов, пострадали три человека. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Жителям белгородского Головчино предложили переехать после обстрела
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: