Очевидцы сняли на видео смерч в Сочи

Видео: Москва 24

Из-за резкой перемены погоды в Сочи образовался смерч. Очевидцы прислали видеозапись необычного погодного явления Москве 24.

На данный момент в Сочи объявлен режим повышенной готовности. В администрации города сообщили об угрозе формирования смерчей над морем. Наибольшую опасность представляет участок Магри – Веселое.

Помимо этого, в горном кластере региона идет мокрый снег. Синоптики предупредили об опасности налипания снега и образования гололедицы на дорогах.

Похожая ситуация с резкой переменой погоды произошла в Сочи в начале ноября нынешнего года. Тогда на улицы города обрушился град, сменившийся ливнем. Из-за перепада температур в городе также зафиксировали смерч.

В Москве в четверг, 19 ноября, также сохраняется опасность гололедицы. Водителей призвали не пользоваться автомобилями на летней резине. Это же погодное явление можно ожидать в пятницу, 20 ноября.

