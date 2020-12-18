Вход в подмосковные пещеры Сьяны заблокировали

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В пещерах Сьяны в Подмосковье, где накануне заблудились дети, заблокировали входы, сообщает РИА Новости.

"На месте организовано патрулирование, также скоро установят видеонаблюдение", – сообщили агентству в администрации Домодедова.

Заблокировать входы в пещеры ранее поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такое распоряжение он дал администрации города Домодедово и МЧС. Кроме того, глава региона поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия с детьми и были ли соблюдены все меры безопасности.

Инцидент произошел в четверг, 17 декабря. Занимавшаяся спортивным ориентированием в Сьянах группа, в составе которой было восемь детей, вошла в пещеры около 11 утра.

К 19:00 они должны были подняться на поверхность, однако не вышли на связь. Группа была найдена спустя несколько часов, медицинская помощь им не потребовалась.