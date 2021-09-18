Сбежавший из колонии-поселения в Тюмени заключенный задержан

16:38
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Перми задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения №2 в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области.
В настоящее время мужчина находится в пермском отделении полиции.
43-летний заключенный совершил побег с участка колонии-поселения 15 сентября. Он был осужден на 23 года и 4 месяца колонии строго режима по статьям "Убийство", "Разбой", "Грабеж", "Вымогательство", "Кража". В феврале 2021 года его перевели в колонию-поселение. До окончания срока ему оставалось 2 года и 7 месяцев.
По предварительным данным, мужчина работал на автомойке и имел право на свободное передвижение в границах муниципального образования.
По факту инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников тюменского исправительного учреждения.
Ранее городской суд Истры вынес приговор до 11 лет колонии строгого режима сбежавшим из ИВС Александру Бутнару, Ивану Цуркану, Николаю Тетери, Денису Грозаву и Федору Козарь за серию разбойных нападений на частные дома в Московской и Тверской областях. Александр Бутнару получил самое строгое наказание – 11 лет колонии строго режима.
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