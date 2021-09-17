Нескольких человек арестовали в Москве из-за призывов к беспорядкам во время выборов

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Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в призывах к массовым беспорядкам во время парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

"Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 212 УК РФ ("Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках")", – отметили в пресс-службе суда.

Обвиняемая Мария Платонова отправлена под домашний арест на тот же срок.

Кроме того, Басманный суд арестовал до 14 ноября 2021 года Жанну Чернову, обвиняемую по той же статье.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России накануне.

По данным правоохранителей, около 11 человек из семи субъектов страны создали сеть телеграм-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию беспорядков в дни выборов в Госдуму. В распространявшихся ими видеороликах также присутствовали побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

