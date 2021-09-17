В Карачаево-Черкесии возбудили дело против гида после гибели туристок при сходе ледника

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Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении гида, организовавшего экскурсию в Алибекское ущелье, где при сходе ледника погибли две туристки, сообщает ТАСС.

Речь идет о 43-летнем жителе аула Сары-Тюз. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Он проходит подозреваемым по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц".

По версии следствия, 14 сентября подозреваемый организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек на высоте 2,2 тысячи метров. Во время нахождения у ледника на туристов обрушились отколовшиеся глыбы льда.

В результате погибли две женщины, третья получила травмы. Всего под сход лавины попала группа из шести туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Отмечается, что подозреваемый не имел права на предоставление туристических услуг.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в регионе временно закроют проход по маршруту, где ранее погибли две туристки. На данный момент в зоне обрушения ледника нет жителей поселка Домбай и туристов.

Темрезов призвал путешественников в регионе пользоваться услугами официальных гидов, а также не пренебрегать мерами безопасности.

