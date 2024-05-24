В Минске задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов

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Правоохранители в Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке к совершению терактов у себя на родине. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей МВД РБ Наталья Сахарчук, передает ТАСС.

По ее словам, злоумышленники переданы сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана и они "уже находятся по пути" на родину.

"Задержание подозреваемых в подготовке терактов является ярким примером тесного и оперативного взаимодействия с зарубежными коллегами", – заключила Сахарчук.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали двоих жителей Нижегородской области, причастных к подготовке диверсии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.

Спецслужбы установили, что представители СБУ привлекли жителей региона для выполнения диверсионно-террористической деятельности за денежное вознаграждение. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Диверсия".