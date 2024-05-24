24 мая, 20:56Происшествия
В Минске задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов
Фото: depositphotos/merrydolla
Правоохранители в Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке к совершению терактов у себя на родине. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей МВД РБ Наталья Сахарчук, передает ТАСС.
По ее словам, злоумышленники переданы сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана и они "уже находятся по пути" на родину.
"Задержание подозреваемых в подготовке терактов является ярким примером тесного и оперативного взаимодействия с зарубежными коллегами", – заключила Сахарчук.
Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали двоих жителей Нижегородской области, причастных к подготовке диверсии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.
Спецслужбы установили, что представители СБУ привлекли жителей региона для выполнения диверсионно-террористической деятельности за денежное вознаграждение. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Диверсия".