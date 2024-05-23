Двое жителей Нижегородской области задержаны за подготовку диверсий на ж/д

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Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Нижегородской области, причастных к подготовке диверсии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление ФСБ по региону.

Спецслужбы установили, что представители СБУ привлекли жителей региона для выполнения диверсионно-террористической деятельности за денежное вознаграждение.

В сообщении отметили, что в ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также купили и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства. Их изъяли в ходе обысков по месту проживания подозреваемых.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Диверсия".

Ранее ФСБ задержала жителя Тамбова, готовившего по указанию спецслужб Украины взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Два самодельных взрывных устройства нашли под строительным мусором в одной из заброшенных построек. Позднее их обезвредили.

Задержанный гражданин 1980 года рождения уточнил, что после начала спецоперации на Украине он регулярно посещал различные ресурсы в Сети, включая проукраинские террористические порталы. По его словам, в июле 2023 год он был завербован украинскими спецслужбами для диверсий на территории РФ.