Проход по маршруту в КЧР, где погибли туристки, временно закроют

Фото: МЧС РФ

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов заявил, что в регионе временно закроют проход по маршруту, где ранее погибли две туристки. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

"В ближайшее время проход по данному экомаршруту Алибекского ущелья будет приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов", – заявил чиновник.

На данный момент в зоне обрушения ледника нет жителей поселка Домбай и туристов.

Темрезов призвал путешественников в регионе пользоваться услугами официальных гидов, а также не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Домбай в Карачаево-Черкесии сошел ледник, жертвой которого изначально считалась одна туристка. Позднее стало известно, что скончалась еще одна пострадавшая.

