В Шереметьево заработал первый в России электрический топливозаправщик

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Первый отечественный топливозаправщик-электромобиль начал работу в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Машину внедрил оператор "Газпромнефть-Аэро". Топливозаправщик обслуживает рейсы "Аэрофлота", Smartavia, "Победы" и Air Serbia. В нем установлен блок специальных батарей, что позволяет на полном заряде производить до шести заправок самолетов "в крыло".

В качестве платформы для электрогрузовика использовали типовой большегрузный автомобиль, однако вместо традиционного двигателя на нем был установлен электрический с повышенной тягой.

Отмечается, что использование электромобиля позволит сократить углеродный след в жизненном цикле авиационного топлива.

"Запуск в Шереметьево первого в России электрического топливозаправщика позволил полностью исключить эмиссию CO2 при доставке топлива до самолета. Это решение показало свою эффективность и может быть в будущем внедрено в других российских аэропортах", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Полный цикл заряда батарей составляет 2–3 часа. Система отопления и кондиционирования аккумулятора позволяет технике работать при температурах от минус 43 до плюс 45 градусов.

По словам авиаэксперта Алексея Синицкого, переход к электромобилям обусловлен желанием снизить эксплуатационные расходы, улучшить качество воздуха и сократить выбросы парниковых газов.

"Чаще всего используются электробусы, тягачи для перевозки багажа и другие вспомогательные транспортные средства, в качестве примеров можно привести аэропорты Лос-Анджелеса, Атланты, Сиэтла и Амстердама. Однако идет работа и над машинами большой мощности, например, во Франкфурте уже работают два электрических авиационных тягача", – отметил Синицкий в беседе с сайтом "Комсомольской правды".

Использование электрического топливозаправщика, предложенное "Газпромнефть-Аэро", выглядит весьма перспективным, поскольку наряду со снижением расходов и выбросов позволяет повысить уровень эксплуатационной безопасности, заключил авиаэксперт.

Ранее сообщалось, что "Аэроэкспресс" запустит автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево с 1 июня.