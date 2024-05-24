Боррель назвал провокацией решение России убрать буи на реке Нарве

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель назвал провокацией решение России якобы убрать часть пограничных буев на реке Нарве на границе с Эстонией. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ЕС в РФ.

"Этот инцидент на границе – часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря", – говорится в сообщении.

По словам Борреля, такие действия неприемлемы и теперь ЕС ожидает объяснений от России по этому поводу, а также возврата поплавков на их место.

Ранее посольство РФ подтвердило, что МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине.

О том, что российские пограничники якобы сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей, департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил 23 мая. Там уточнили, что свяжутся с российской погранслужбой для возврата буев и разъяснений по этому поводу.

В Эстонии первые бетонные укрепления в рамках подготовки к закрытию границ с РФ появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом вечером 16 ноября 2023 года.