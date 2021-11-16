Власти Кубани не будут закрывать курорты в зимний период из-за COVID-19

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Власти Кубани не будут закрывать курорты на зимний период из-за ситуации с коронавирусом, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Нет, он (край. – Прим. ред.) не будет закрыт, туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность – сам от ковида привит, и в край (коронавирус. – Прим. ред.) не привезет", – сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что среди внутренних направлений для путешествий на ноябрьские праздники первое место заняла Кубань. Также в список востребованных среди туристов российских направлений вошли Крым, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.

При этом после введения в Крыму QR-кодов туристы начали отказываться от отдыха. Загрузка отелей снизилась на 20%. Эксперты считают, что из-за этих мер больше пострадают заведения, которые зависят от потока горожан: рестораны, спа-центры, спортзалы и концертная касса.

