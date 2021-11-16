Власти Кубани не будут закрывать курорты в зимний период из-за COVID-19

Фото: Depositphotos/shanin
Власти Кубани не будут закрывать курорты на зимний период из-за ситуации с коронавирусом, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Нет, он (край. – Прим. ред.) не будет закрыт, туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность – сам от ковида привит, и в край (коронавирус. – Прим. ред.) не привезет", – сказал Кондратьев.
Ранее сообщалось, что среди внутренних направлений для путешествий на ноябрьские праздники первое место заняла Кубань. Также в список востребованных среди туристов российских направлений вошли Крым, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.
При этом после введения в Крыму QR-кодов туристы начали отказываться от отдыха. Загрузка отелей снизилась на 20%. Эксперты считают, что из-за этих мер больше пострадают заведения, которые зависят от потока горожан: рестораны, спа-центры, спортзалы и концертная касса.
В Новороссийске открыли зимние пляжи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: