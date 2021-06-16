Врач объяснила очередь из скорых к новосибирской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Очередь из автомобилей скорой помощи, которая образовалась перед городской больницей № 3 в Новосибирске, обусловлена ростом числа обращений пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказала главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.
Ранее портал NGS.ru сообщил об очереди из 18 машин скорой помощи, которая собралась перед стационаром в ночь на 16 июня.
"Идет рост обращений по поводу коронавирусной инфекции, следственно, увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар. Огромный вал обращений сейчас идет от непривитого населения", – отметила Большакова.
В пресс-службе областного Минздрава объяснили, что с вечера 14 июня до утра 16 июня больница работала в качестве распределительного инфекционного госпиталя. Там уточнили, что очередь возникла однократно из-за большого количества обращений со стороны горожан и состояла она из восьми машин.
Уточняется, что всего за 36 часов были госпитализированы 124 человека.
Ранее специалисты из СПбГУ спрогнозировали пик роста числа заразившихся COVID-19 в стране, который придется, по их расчетам, на конец июня.
Показатель может увеличиться примерно до 25 тысяч заболевших в сутки. При этом максимальное число активных больных составит 580 тысяч.
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