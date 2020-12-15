Суд в Архангельской области вынес приговор учительнице за унижение детей

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В Архангельской области мировой суд приговорил преподавателя начальных классов одной из школ Котласа к 200 часам обязательных работ за унижение и избиение пятерых учеников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

46-летняя учительница была признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, сопряженным с жестоким обращением с детьми. По данным следствия, она в течение почти полутора лет в 2017 и 2018 годах издевалась над пятью учениками, систематически применяя к ним формы воспитания с использованием психического и физического насилия.

"Обвиняемая заставляла стоять потерпевших у парты в течение продолжительного времени, забирая у детей стул, кричала на них, допускала унизительные замечания, вырывая листы из тетрадей учеников, запрещала выходить в туалет, наносила удары руками и линейкой по телу учеников", – говорится в сообщении.

Помимо обязательных работ, суд на 1,5 года лишил женщину права заниматься педагогической деятельностью. Приговор в законную силу пока не вступил.

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