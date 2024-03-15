В Астраханской области нашли 14 рукотворных тоннелей под Чуркинским монастырем

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В Астраханской области обнаружили 14 рукотворных тоннелей под Чуркинским монастырем на глубине 12 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александра Соловьева.

По его словам, тоннели нашли во время георадарных исследований. Самая большая полость достигает в длину 72 метра, а в высоту – 10 метров.

"По сути, это станция метро под землей. Кроме того, там есть костные останки, видимо, там древние захоронения, средний возраст которых от 400 лет и выше. И, конечно же, там "звенит" металл. Это могут быть раки для мощей или церковная утварь", – добавил Соловьев.

Он допустил, что все обнаруженные рукотворные тоннели могут быть соединены между собой. Предполагается, что это были подвальные помещения или хранилища.

Соловьев подчеркнул, что обнаружить тоннели удалось благодаря московскому благотворительному фонду поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI" – он прислал исследователей из 53 научно-исследовательного института Минобороны РФ.

Летом этого года на месте обнаруженных тоннелей планируют организовать археологические раскопки.

Ранее археологи из Тюменского государственного университета раскрыли возраст захоронения детей за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Они считают, что погребальный комплекс работал со второй четверти XIX по начало XX века.

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