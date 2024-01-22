Столичные археологи рассказали о зимних раскопках и реставрации находок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимой работа археологов не останавливается, поскольку в городе продолжается обновление инженерных коммуникаций, строительство и благоустройство. Во время этих мероприятий обязательно присутствие специалистов по древностям. Поэтому даже в январские морозы археологи проводят раскопки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Раньше в столице раскопки приостанавливали с началом зимнего периода. Работа делилась на два сезона: полевой – в теплое время года и отчетный – в холодное. Зимой, пока земля была мерзлой, специалисты изучали найденные предметы, писали отчеты и искали дополнительную информацию в архивах и музеях.

Как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия и главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, развитие городской инфраструктуры не делится на сезоны. По его словам, если бы археологи не участвовали в земляных работах, проводимых круглый год, многие древности при разработке грунта исчезали бы безвозвратно. Такие раскопки называют спасательно археологией, указал он. Так, продолжил Кондрашев, перед запуском экскаватора специалисты изучают местность и копают там, где, вероятнее всего, есть исторический слой. Для работы в холодное время года на месте раскопок поддерживается температура выше нуля, добавил он.

Когда температура воздуха становится отрицательной, для археологов делают тепляки (временные навесы), а внутри ставят тепловые пушки. Земля оттаивает, и с ней специалисты могут работать так же, как и летом. На ночь грунт накрывают теплоизолирующим материалом, чтобы земля снова не замерзла. Если же в городе оттепель, специалисты окапываются, защищая раскопки от воды. Этой зимой археологи работают на Тверской, Никольской, Дербеневской и Дубининской улицах, а также в Лужнецком проезде.

Если предварительное исследование показало, что на месте будущего строительства может отсутствовать исторический слой, археологи все равно присутствуют при разработке грунта и следят за тем, чтобы техника не повредила ценный пласт.

Кондрашев подчеркнул, что в Москве нередко археологи находят исторические вещи. Так, в 2011 году в Нескучном саду обнаружили осколок каменного орудия эпохи палеолита, датированный периодом около 30 тысяч лет до нашей эры, а в 2015-м в Зарядье нашли берестяную грамоту – четвертую за всю историю раскопок в Москве, рассказал специалист. Он указал, что благодаря таким находкам историки могут подтвердить или опровергнуть построенные гипотезы.

Отмечается, что в столице нередко находят кувшины, кубышки, печные изразцы, монеты, расписные глиняные кружки различных эпох. Всего в 2023 году откопали около девяти тысяч предметов, а за последние 12 лет количество артефактов превысило 100 тысяч. Среди самых старых предметов, которые нашли в прошлом году, стали фрагменты стеклянных браслетов XII столетия и пряслица XII–XIII веков, выточенные из розового и красного камня. Все они найдены на территории Чижевского подворья на Никольской улице.

Также в 2023 году при раскопках нашли и детские игрушки XVI-XVII веков (Чижевское подворье), клад медных монет конца XIX – начала XX столетия (Большая Татарская улица) и глиняный чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке (Тверской бульвар). Этот же год начался с завершения большой работы по реставрации фарфоровой посуды XVIII-XIX столетий, найденной на Большой Татарской улице.

Археолог Столичного археологического бюро Елизавета Чернобахтова рассказала, что большую часть информации об артефакте специалисты получают из культурного слоя – пласта земли, образованного вследствие жизнедеятельности человека. По нему, уточнила Чернобахтова, археологи узнают судьбу вещи.

Отмечается, что специалисты не стремятся откопать все древности. Раскопки чаще всего относятся к спасательной археологии, реже их организуют ради науки. Со слов Чернобахтовой, если артефакт может и дальше лежать в земле, не разрушается и не подмывается водой – лучше его оставить потомкам. У них будет больше возможностей при проведении раскопок и исследований, уточнила она.

Всего раскопки длятся порядка трех месяцев. Нащупав артефакт, археологи зачищают зону вокруг, фотографируют и вытаскивают предмет из земли. Далее древности направляют реставраторам. Те их чистят и восстанавливают.

Основной метод работы с артефактами не меняется уже несколько веков: их очищают руками под микроскопом. Но специалисты используют и новые технологии. 3D-реконструкция находок позволяет точно определить размеры и толщину предмета, выполнить разрезы.

Пока артефакты приводят в порядок, археологи делают научные отчеты: описывают предмет и слой, в котором он хранился, приводят историческую справку о территории раскопок, выдвигают гипотезы о происхождении артефакта. Реставрация и оформление документов занимает несколько месяцев или лет, после чего артефакты передают в музеи.

Ранее сообщалось, что столичные реставраторы восстановили старинную обувь из обрезков, найденных во время раскопок на Дербеневской улице. Специалистам потребовался целый год, чтобы воссоздать туфлю, сапог и лапти 200-летней давности.

Реставраторы сначала тщательно расчистили каждую деталь, потом размягчили и собрали в единое целое.

Более 8,9 тыс уникальных предметов нашли в столице в 2023 году