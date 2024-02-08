Коллекцию найденных на Тверской улице артефактов передадут в Музей Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные археологи на раскопках в 2022–2023 годах нашли на Тверской улице около 600 исторических предметов быта XV–XVIII веков. Артефакты попали в коллекцию, которую в ближайшее время передадут в Музей Москвы, сообщает портал мэра и правительства города.

Как уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, находки обнаружили на участке между Газетным и Никитским переулками, где с XIV по XVIII столетие располагалась территория Белого города.

"С XVIII по XIX век она входила в границы Камер-Коллежского вала. Так называлась высокая заградительная насыпь, окруженная рвом и заставами, которая служила таможенной границей между Москвой и Московским уездом", – отметил он.

По словам Емельянова, найденные предметы позволяют дополнить уже имеющиеся представления о жизненном укладе тогдашнего местного населения.

В основном археологи находили фрагменты керамических кувшинов и горшков, которые были выполнены разными методами обработки. Это белоглиняные и красноглиняные, чернолощеные и краснолощеные сосуды. Лощеной керамикой называли изделия из глины, которые обрабатывали галькой.

Отмечается, что изначальный вид лучше всего сохранили детали поливного белоглиняного столового горшочка и чернолощеная миска. Археологи выяснили, что оба предмета датируются XVII веком. Также был обнаружен обломок кувшина, который могли привезти из Европы. Он относится к рейнскому каменному товару – так в те времена называли керамику, которую выпускали в Германии в начале XVI века.

Вместе с тем среди интересных предметов есть несколько фрагментов белоглиняных курительных трубок XVIII века. Они получили широкое распространение в стране после поездок Петра I в Голландию.

Археологи, помимо изделий из керамики, обнаружили предметы в том числе из других материалов. Так, был найден осколок стеклянного сосуда, который создали в итальянской технике миллефиори (millefiori – "тысяча цветов". – Прим. ред.). Ее применяли мастера-стеклодувы на острове Мурано, который располагается недалеко от Венеции.

"Помимо этого, во время раскопок на Тверской улице были найдены металлические предметы. Это булавка, столовый нож, монета номиналом 10 копеек регулярной чеканки первой половины XX века, а также несколько тонких серебряных монет-чешуек", – следует из материала.

Ранее стало известно, что столичные археологи продолжают свою деятельность даже зимой, так как в городе продолжается обновление инженерных коммуникаций, строительство и благоустройство. Во время этих мероприятий обязательно присутствие специалистов по древностям. Когда температура воздуха становится отрицательной, для археологов делают тепляки, а внутри устанавливают тепловые пушки.

Более 8,9 тыс уникальных предметов нашли в столице в 2023 году