В Крыму предупредили о вероятности вспышки лихорадки Западного Нила

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В Крыму пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания лихорадкой Западного Нила, которую переносят комары, однако на севере полуострова принимаются профилактические меры против распространения данной инфекции, рассказал глава территориального отдела по Джанкойскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Денис Смирнов. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент по Джанкойскому району случай лихорадки Западного Нила лабораторно не подтвержден. Две сыворотки крови сейчас доставлены в лабораторию, и после того, как подтвержден будет диагноз, можно уже говорить, что это заболевание имеет место", – заявил он.

По словам Смирнова, Роспотребнадзор приступил к дезинфекции территорий от комаров, осушению заболоченных мест и покосу высокой травы. Также специалисты проверили городской и природный биотоп.

"Результаты также отрицательные. <...> Но в любом случае необходима работа по уничтожению насекомых. Поэтому обращаемся к населению с просьбой провести покосы на своих территориях, использовать противомоскитные сетки на окнах, пользоваться средствами защиты от насекомых", – добавил Смирнов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защитить себя от укусов комаров. Эксперты советуют использовать противомоскитные сетки на окнах и дверях, обрабатывать помещения, террасы, веранды и туристические места инсектицидными средствами. В нежилых помещениях, по словам специалистов, возможно также использовать инсектицидные шашки, таблетки и спирали, а в качестве индивидуальных средств защиты – репелленты.