Вспышка лихорадки Западного Нила обнаружена в Испании – СМИ

10:24
Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza
В Испании обнаружили вспышку лихорадки Западного Нила, сообщает "Экспресс газета".
Болезнь зафиксировали в андалусийском регионе. Там уже зарегистрировали 35 заразившихся, большинство из которых находится в больнице.
Сообщается об одном погибшем в результате лихорадки. Им оказался 77-летний житель Ла-Пуэбла-дель-Рио. В течение нескольких дней врачи работали с ним в отделении интенсивной терапии.
Переносчиками лихорадки Западного Нила являются клещи и комары. Сообщается, что характерные симптомы данной болезни – высыпания на коже и воспаление мозговых оболочек. Какого-либо специального лечения против нее не существует.
Ранее в Испании за последние сутки зафиксировали 3 715 новых случаев коронавирусной инфекции. Считается, что с начала мая это самый высокий показатель прироста заболевших COVID-19. Сообщалось, что в Мадриде приняли решение о выборочном тестировании населения на коронавирус.
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