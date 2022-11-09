Глава Севастополя объяснил громкие звуки учениями флота и мобилизованных

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Громкие звуки в окрестностях Севастополя вызваны учениями Черноморского флота и тренировочными стрельбами мобилизованных, заявил глава города Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения о громких звуках. Наш Черноморский флот проводит учения в акватории. Кроме этого, как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах продолжаются учения, идут стрельбы", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Севастополя.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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