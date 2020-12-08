Попова назвала регионы с самой сложной ситуацией по COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наиболее трудная ситуация из-за коронавируса сложилась в Карелии, Коми и Архангельской области.

"Сложная ситуация у нас в северных территориях, это и Архангельская область, где я уже была, и там наступила определенная стабилизация, но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми, и самая сложная ситуация сегодня – это Республика Карелия", – сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сложная ситуация наблюдается в тех регионах, где за лето ее не удалость стабилизировать. По ее словам, наиболее стабильная ситуация складывается в Татарстане, Чечне и Краснодаре.

Накануне Попова заявила, что наибольший прирост количества заболевших коронавирусом наблюдается на промпроизводстве, в торговле, транспорте и сфере госуправления. Она подчеркнула, что интенсивный рост показателей наблюдается последние две недели.

Сергей Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в столице остается сложной. При этом, по его словам, московское здравоохранение продолжает стабильную работу.

В России за последние сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса. В 5 090 (19,5%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

