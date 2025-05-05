Губернатор Севастополя заявил об отказе проведения военного парада к 80-летию Победы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Севастополе решено не проводить военный парад к 80-летию Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Он заявил об этом на аппаратном совещании. Глава региона также отметил, что данное решение согласовано с Минобороны России.

Развожаев добавил, что во всех муниципалитетах пройдут возложения цветов и концерты, а "Бессмертный полк" состоится в онлайн-формате. График мероприятий на 9 мая, как пояснил губернатор, публиковать не станут "по понятным причинам". Он доступен только организаторам.

Ранее сообщалось, что военный парад ко Дню Победы также отменили в Краснодаре. Причиной для этого стали потенциальные угрозы для участников: практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Кроме того, в онлайн-формате пройдет акция "Бессмертный полк".

По аналогичным причинам в 2025 году от очного шествия уже отказались Белгородская, Курская, Воронежская, Саратовская и Ростовская области, а также Крым.

Вместе с тем по всей стране запланированы акции "Сад памяти", "Чтения победы", "Георгиевская ленточка", Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа", онлайн-квест "Вечные звезды" и "Поезд Победы".