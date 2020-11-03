В Свердловской области школьников переведут на дистанционное обучение после каникул

17:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школьники Свердловской области после каникул начнут учиться в дистанционном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора области Павла Крекова.
"Впервые за последнее время коэффициент распространения (коронавируса. – Прим. ред.) снизился ниже 1 и сейчас 0,9 <…>. Мы думаем, что сказалось введение каникул, это привело к задержке роста и даже незначительному снижению, именно поэтому сегодня принято решение о том, что по завершении каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение", – сказал Креков.
В Свердловской области с 12 октября запрещены фан-зоны на концертах, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах. Всем работодателям также рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. До 9 ноября в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемическая ситуация, которая связана с коронавирусной инфекцией, в региональных школах сейчас управляемая. Он рассказал, что из-за коронавируса закрыты не более 0,1% общеобразовательных учреждений.
В столице школьники 6–11-х классов учатся дистанционно с 19 октября. Такой формат учебы продлен для старшеклассников до 8 ноября. В то же время школьники 1–5-х классов перешли на традиционный формат обучения.
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