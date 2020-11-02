Глава Минпросвещения оценил ситуацию с коронавирусом в школах

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Эпидемическая ситуация, которая связана с коронавирусной инфекцией, в школах в регионах РФ сейчас управляемая. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день ситуация в школах управляемая, у нас закрыты на карантин из-за коронавируса 0,1% общеобразовательных учреждений", – заявил глава ведомства во время выступления на конкурсе "Большая перемена" в "Артеке".

Ранее в России предложили ввести стандарт проведения дистанционного урока. Кроме того, предлагается официально запретить исключительно самостоятельное изучение дисциплины.

За последние сутки в России выявили 18 257 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 655 038 случаев COVID-19.