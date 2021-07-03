В Чечне с 4 июля вводится масочный режим в общественном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Чечне с 4 июля вводятся новые ограничения, призванные сдерживать распространение коронавируса. В частности, водители и пассажиры общественного транспорта теперь должны в обязательном порядке носить защитные маски, передает министерство транспорта и связи региона.

"С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики. Ношение защитных масок в рабочее время строго обязательно и для всех водителей общественного транспорта", – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что в регионе растут случаи вспышек инфекции.

При этом Чечня первой среди российских регионов отменила масочный режим в феврале этого года.

Ранее стало известно, что с 4 июля в Московской области откроются новые пункты вакцинации против коронавируса. Поставить прививку можно будет еще в 10 парках региона, а также в двух музеях.