В Подмосковье с 4 июля открываются новые пункты вакцинации против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 4 июля в Московской области откроются новые пункты вакцинации против коронавируса. Поставить прививку можно будет еще в 10 парках региона, а также в двух музеях. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы видим, как резко увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. Чтобы эта возможность была максимально доступна, в это воскресенье медицинские бригады будут работать в самых проходимых парках Подмосковья. Прививку можно будет сделать без предварительной записи", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Привиться могут все желающие старше 18 лет. Горожан ждут в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны, Ленинского городского округа, а также в музеях-заповедниках Чехова "Мелихово" и "Горки Ленинские". При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее Росздравнадзор зафиксировал случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от COVID-19 в Московской области. Всем участникам мошеннической схемы грозит уголовное наказание.

