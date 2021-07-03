В Подмосковье с 4 июля открываются новые пункты вакцинации против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 4 июля в Московской области откроются новые пункты вакцинации против коронавируса. Поставить прививку можно будет еще в 10 парках региона, а также в двух музеях. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"Мы видим, как резко увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. Чтобы эта возможность была максимально доступна, в это воскресенье медицинские бригады будут работать в самых проходимых парках Подмосковья. Прививку можно будет сделать без предварительной записи", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Привиться могут все желающие старше 18 лет. Горожан ждут в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны, Ленинского городского округа, а также в музеях-заповедниках Чехова "Мелихово" и "Горки Ленинские". При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее Росздравнадзор зафиксировал случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от COVID-19 в Московской области. Всем участникам мошеннической схемы грозит уголовное наказание.
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