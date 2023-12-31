Окна в поврежденных при обстреле ВСУ домах Белгорода планируют установить до 10 января

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Более 3,5 тысячи квадратных метров окон и балконов повреждено в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Завершить их ремонт планируется до 10 января 2024 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Белгорода Валентин Демидов.

Как отметил Демидов, в полном объеме все восстановительные работы в городе планируется закончить до 20 января. Градоначальник подчеркнул, что главное задачей является помощь людям, которые пострадали от обстрела.

Он также заявил, что в настоящий момент тепловые контуры во всех квартирах и домах закрыты по временной схеме. Специалисты подрядных организаций произвели замеры, чтобы сформировать заказ на производство окон, изготавливать которые начнут с 1 января.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород стала самой тяжелой за два года. По его словам, Белгородская область еще не сталкивалась с агрессией такого уровня. Для региона это самые тяжелые последствия обстрела почти за двухлетний период, указал Гладков, добавив, что сейчас важно заботиться о людях.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

По информации главы региона, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – дети.