ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области, погиб пожилой мужчина – Гладков

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрела погиб пенсионер. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как сообщил губернатор, в момент обстрела пожилой мужчина находился в продуктовом магазине. Травмы, полученные от осколков снаряда были несовместимы с жизнью. Также пострадала продавец магазина. В настоящий момент женщина доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы, медики оказывают ей необходимую помощь.

По словам губернатора, в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены магазин и линия электропередачи. Оперативные службы и аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

В субботу, 30 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности. В результате атаки погибли 24 человека, 108 ранены.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.