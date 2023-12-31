В Белгороде запущена сирена ракетной опасности – Гладков

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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что число погибших от обстрела в Белгороде увеличилось до 22 человек. Также Гладков также сообщил, что среди 109 раненых – 25 тяжело раненых, их готовятся перевезти в федеральные клиники.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.