Степанакерт в НКР остался без электричества

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Столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт обесточена. Об этом сообщает РИА Новости.

Электричество в городе отключили в раоне 22:40 по московскому времени. Сейчас столица остается обесточенной.

Ранее стало известно, что в окрестностях Степанакерта прозвучало несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступала.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

В субботу, 31 октября, представители Армении и Азербайджана договорились не стрелять по мирному населению. Такое же соглашение действует для гражданских объектов.

