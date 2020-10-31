В Измире спасатели извлекли из-под завалов еще четырех человек

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Спасатели извлекли из-под завалов в Измире еще четырех живых человек спустя почти сутки после сильного землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, среди спасенных – две женщины, мужчина и ребенок. Предположительно, под завалами могут быть еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое находилось в этом здании.

Землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 километрах от турецкого Измира и в 14 километрах от греческого Неон-Карловаси.

В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в Измире в районах Борнова и Байраклы. В посольстве РФ в Турции заявили, что данных о пострадавших россиянах во время землетрясения не поступало.

По последним данным, при землетрясении 26 человек погибли и 831 ранены.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с произошедшим. Российский лидер направил коллеге соответствующую телеграмму.

Землетрясение ощутили в Стамбуле и Афинах. В греческом Самосе из-за толчков был разрушен купол церкви.