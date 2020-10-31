СК организовал проверку из-за аварии с автобусом под Воронежем

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Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту ДТП с участием автобуса под Воронежем. Об этом информирует сайт ведомства.

Сообщается, что авария случилась в 20:23 на 423 километре автодороги Курск – Саратов в Грибановском районе у села Верхний Карачан. В ДТП столкнулись рейсовый автобус Setra и грузовик Volvo.

"Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом", – сообщили в СК.

Известно, что в результате ДТП погиб один человек. Еще 9 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

"Информация о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшим, уточняется", – подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что следователи намерены опросить очевидцев ДТП и пассажиров. Будет проведен комплекс необходимых экспертиз. Также сотрудники СК проверят документацию, регламентирующую оказание услуг по перевозке населения.

Ранее о случившемся ДТП сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. Уточнялось, что рейсовый автобус столкнулся с фурой.