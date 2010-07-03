Поезда по МЦК двигаются с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда по Московскому центральному кольцу двигаются с увеличенными интервалами.

"По техническим причинам увеличен интервал движения поездов против часовой стрелки в юго-восточной части МЦК. Для стабилизации интервала железнодорожники выдали на линию резервный состав и готовят выпустить второй", – говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что по часовой стрелке поезда следуют без опозданий.

Накануне сбой в движении произошел на юго-западном участке Сокольнической линии метро. Задержка была связана с высадкой пассажиров одного из поездов.

20 октября сообщалось, что мужчина упал на рельсы на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Пострадавший получил травмы. Дежурившие на станции сотрудники полиции вызвали скорую помощь.

