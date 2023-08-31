31 августа, 18:05Происшествия
Лесной пожар локализовали на площади 3,9 гектара в Карачаево-Черкесской Республике
Фото: МЧС России
Крупное лесное возгорание в Карачаево-Черкесской Республике локализовали на площади 3,9 гектара. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"Двумя вертолетами Ми-8 МЧС России сброшено 54 тонны воды. На земле с огненной стихией ведут борьбу 132 человека и 34 единицы техники", – говорится в сообщении.
29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике вспыхнул лесной пожар. Его площадь достигала 118 гектаров. Возгорание стало самым крупным лесным пожаром в регионе за последние пять лет.
На этом фоне было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". 31 августа к 11:00 пожар удалось потушить.
Лесной пожар охватил 118 гектаров в Геленджике
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