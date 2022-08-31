Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной перестал выходить на связь с родными

Фото: ФСБ РФ

Родственники Богдана Цыганенко, подозреваемого в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявили, что не могут установить с ним связь. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я ему сколько раз звонила. Сколько звоним – он не отвечает. Может, что-то с телефоном у него, я не знаю... Мы не знаем, собираются ли они (с матерью. – Прим. ред.) возвращаться. Я ему написала – он ничего не отвечает. Связи нет. Уехал и все", – заявила бабушка фигуранта.

Эту информацию подтвердила тетя Цыганенко. Кроме того, по ее словам, аккаунт в мессенджере Telegram, привязанный к телефонному номеру мужчины, не активен с 5 июля.

Ранее сообщалось, что ФСБ РФ установила причастность участника украинской диверсионно-террористической группы Цыганенко к подготовке убийства Дугиной. По данным ФСБ, 44-летний украинец готовил преступление вместе с Натальей Вовк. Он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, а покинул страну за день до убийства.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.