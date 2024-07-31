ТАСС: один из фигурантов дела генерала Булгакова при разводе получил Aston Martin

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Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова, совладелец "Грязинского пищевого комбината" (ГПК) Александр Михайленко при разводе с женой получил 50% компании "Консервпаклам" и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Его доля в компании "Консервпаклам", которая также фигурирует в деле, стоит 3 миллиона рублей. По данным баз проверки контрагентов, в 2023 году компания получила выручку в сумме 1,6 миллиарда рублей, что на 164 миллиона рублей, или на 9,4% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2023 год составила 131,2 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, Михайленко, арестованный по обвинению в растрате, в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил РФ, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста троим руководителям АО "Грязинский пищевой комбинат" Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, которые являются фигурантами уголовного дела Булгакова.

Он был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. По данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Булгакова также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

Ущерб по делу бывшего замминистра обороны составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связанна с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.

Кроме того, следователи организовали проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Вместе с тем Ковалевич, Михаленко и Смирнова были заключены под стражу еще в апреле.

