Основатель "Тануки" Орлов признал вину по делу о причинении ущерба

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Основатель "Тануки" Александр Орлов признал вину по делу о причинении имущественного ущерба и полностью погасил ущерб до рассмотрения дела в Пресненском районном суде, сообщает ТАСС со ссылкой правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что впоследствии Пресненский суд Москвы оштрафовал Орлова на 100 тысяч рублей. Суд обязал его оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Уголовное дело в отношении Орлова прекращено, говорится в сообщении.

Ранее адвокат бизнесмена Владимир Подолин сообщил, что сумма ущерба по делу составляет 20 миллионов рублей. Он, по словам защитника, уже погашен.

Подолин также рассказал, что обвиняемый узнал об уголовном деле в отношении него через СМИ. Следователь якобы не ознакомил адвокатов с материалами дела.

