Ущерб по делу основателя "Тануки" в 20 млн рублей был полностью погашен

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Ущерб по делу основателя сети ресторанов "Тануки" Александра Орлова, который был объявлен в международный розыск, составляет 20 миллионов рублей, сейчас он полностью погашен. Заседание проходит в Тверском суде Москвы, там рассматривают вопрос о заочном аресте предпринимателя, пишет ТАСС.

Как уточнил адвокат Владимир Подолин, данный конфликт носит гражданско-правовой характер. Ущерб потерпевшему, которым выступает компания "Промтехноком", был полностью выплачен, указал правозащитник.

По его словам, Орлов не скрывается за границей, он находится там по делам и готов вернуться в РФ по требованию следствия. Однако, подчеркнул адвокат, соответствующей повестки бизнесмен не получал.

Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте ресторатора, который подозревается в причинении имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда.

Позже МВД объявило Орлова в международный розыск.

Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко поделилась, что Орлов продал доли во всех компаниях, которые имеют отношение к сети. Больше он никак не связан с ее деятельностью. По словам Бондаренко, новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов.

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