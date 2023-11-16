16 ноября, 11:44Происшествия
МВД объявило в розыск основателя "Тануки" Орлова
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/alexanderorlovbulldozer
Ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск по уголовной статье. Его карточка появилась в базе данных МВД России.
"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", – следует из базы.
В МВД не уточнили, по какой именно статье ведется розыск.
Ранее Следственный комитет РФ объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Вместе с ним в базу попали кипрский юрист Вассилиадес Христодулос и петербургский предприниматель Олег Михалев.
До этого МВД РФ объявило в международный розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского.
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