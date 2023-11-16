МВД объявило в розыск основателя "Тануки" Орлова

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Ресторатора и основателя сетей "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск по уголовной статье. Его карточка появилась в базе данных МВД России.

"Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК", – следует из базы.

В МВД не уточнили, по какой именно статье ведется розыск.

Ранее Следственный комитет РФ объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилла Люшинского. Вместе с ним в базу попали кипрский юрист Вассилиадес Христодулос и петербургский предприниматель Олег Михалев.

До этого МВД РФ объявило в международный розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского.