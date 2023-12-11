Суд отказал в заочном аресте основателя "Тануки" Орлова

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Тверской суд Москвы отказался заочно арестовывать основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следователя об аресте Орлова Александра Михайловича оставить без удовлетворения", – сказал судья Алексей Криворучко.

Орлова подозревают в причинении имущественного ущерба посредством обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда.

В свою очередь, адвокат бизнесмена Владимир Подолин до этого сообщил, что сумма ущерба по делу составляет 20 миллионов рублей. Он, по словам защитника, уже погашен.

Более того, Подолин рассказал, что обвиняемый узнал об уголовном деле в отношении него через СМИ. Следователь якобы не ознакомил адвокатов с материалами дела. Орлов, по словам Подолина, готов приехать в Москву в любое время и дать показания.

