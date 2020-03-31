Самолет со сработавшим датчиком отказа гидравлики приземлился в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет рейсом Краснодар – Москва успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик отказа гидравлической системы, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

В настоящий момент неизвестно, сколько человек находилось на борту воздушного судна и по какой причине сработал датчик.

Ранее самолет со 161 человеком на борту экстренно приземлился в Шереметьево. Причиной стало срабатывание датчика неисправности левого двигателя.

В конце февраля Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково.