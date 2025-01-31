Выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину избрали меру пресечения

Фото: телеграм-канал "Правительство Магаданской области"

Избрана мера пресечения Михаилу Пичугину, который более двух месяцев дрейфовал на катамаране в Охотском море, передает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации ТАСС, ему вменили подписку о невыезде на время расследования дела. Пичугин обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

В данный момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них 9 августа 2024 года отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. 14 октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.

