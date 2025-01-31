СК предъявил обвинение выжившему на катамаране в Охотском море Пичугину

Фото: телеграм-канал "Правительство Магаданской области"

Следователи предъявили Михаилу Пичугину, который более двух месяцев дрейфовал на катамаране в Охотском море, обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислава Асташенко.

По его словам, в настоящий период следователи продолжают расследование уголовного дела, однако оно уже находится на завершающей стадии.

9 августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. 14 октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.

Позже выживший стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Адвокат мужчины Андрей Назаров сообщал, что правоохранители начали проверку в рамках заведенного дела. Он также указывал на психологическую неустойчивость Пичугина, но подчеркивал, что мужчина держится.