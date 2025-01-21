Дрейфовавший в Охотском море Пичугин стал подозреваемым по уголовному делу

Фото: телеграм-канал "Правительство Магаданской области"

Дрейфовавший в Охотском море два месяца россиянин Михаил Пичугин проходит подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после гибели его брата и 15-летнего племянника. Об этом рассказал адвокат мужчины Андрей Назаров.

Правоохранители начали проверку в рамках заведенного дела, для чего была создана следственная группа, уточнил юрист. Причем следственные мероприятия также проходят и в Улан-Удэ.

"Полагаю, следствие пошло навстречу, так как Пичугин здесь, потерпевшие тоже здесь (в Бурятии. – Прим. ред.)", – цитирует Назарова ТАСС.

Он также указал на психологическую неустойчивость Пичугина, но подчеркнул, что мужчина держится.

9 августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. 14 октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.