Кровля спортивно-концертного комплекса обрушилась в Петербурге

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Фонтанка.ру"

Кровля спортивно-концертного комплекса обрушилась при демонтаже в Петербурге, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами могут находиться рабочие. Площадь обрушения пока неизвестна, число пострадавших уточняется.

20 января обрушилась кровля вагоноремонтного цеха завода "Новотранс" в городе Прокопьевске. По предварительным данным, рабочие услышали треск и покинули здание, после чего случилось частичное обрушение. Предположительная причина – скопившийся на кровле снег.

Пострадала одна из сотрудниц предприятия, ее госпитализировали с травмами средней тяжести. Остальные успели эвакуироваться. Назначены прокурорская и следственная проверки.

В тот же день обрушились строительные леса в Одинцовском городском округе. Погиб разнорабочий, еще один человек был госпитализирован. Предположительно, он получил перелом позвоночника. СК выясняет обстоятельства инцидента.