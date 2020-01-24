Прокуратура и СК проведут проверку после обрушения крыши цеха завода "Новотранс"

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Прокурорскую проверку проведут по факту обрушения кровли вагоноремонтного цеха завода "Новотранс" в городе Прокопьевске, сообщает "Интерфакс".

"Заместитель прокурора Прокопьевска находится на месте происшествия, по факту произошедшего проводится проверка", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Инициировало собственную проверку и следственное управление СКР по Кузбассу.

По предварительным данным прокурорской проверки, "рабочие услышали треск и покинули здание, после чего произошло частичное обрушение кровли".

Сообщается также, что в результате инцидента на заводе "Новотранс" пострадала одна из сотрудниц предприятия. Она была госпитализирована с травмами средней степени тяжести, остальные работники (более 40 человек) успели эвакуироваться.

Предположительная причина обрушения крыши – скопившийся на ней снег.

Ранее стало известно, что в Одинцове обрушились строительные леса, которые примыкали к возводимому зданию. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося.