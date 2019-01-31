Свидетелям по делу Арашуковых предоставили госзащиту

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Некоторым свидетелям по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля предоставили госзащиту, сообщил следователь по делу на заседании Басманного суда, передает "Интерфакс".

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков.

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбудили также в отношении родственника сенатора – Руслана Арашукова. Он возглавляет дочернее предприятие "Газпрома".

Рауфа Арашукова поместили в СИЗО до 30 марта. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Рауля Арашукова обвиняют в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 миллиардов рублей.

Также суд взял под стражу первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.