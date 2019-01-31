Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:26

Свидетелям по делу Арашуковых предоставили госзащиту

происшествия

20:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Некоторым свидетелям по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля предоставили госзащиту, сообщил следователь по делу на заседании Басманного суда, передает "Интерфакс".

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков.

Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбудили также в отношении родственника сенатора – Руслана Арашукова. Он возглавляет дочернее предприятие "Газпрома".

Рауфа Арашукова поместили в СИЗО до 30 марта. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Рауля Арашукова обвиняют в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 миллиардов рублей.

Также суд взял под стражу первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.

Золото, деньги и оружие изъяли в ходе обысков у сенатора Арашукова и его родственников

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика