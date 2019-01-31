Свидетелям по делу Арашуковых предоставили госзащиту

Некоторым свидетелям по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля предоставили госзащиту, сообщил следователь по делу на заседании Басманного суда, передает "Интерфакс".
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в ходе заседания Совета Федерации. Позднее в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков.
Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества возбудили также в отношении родственника сенатора – Руслана Арашукова. Он возглавляет дочернее предприятие "Газпрома".
Рауфа Арашукова поместили в СИЗО до 30 марта. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.
Рауля Арашукова обвиняют в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 миллиардов рублей.
Также суд взял под стражу первого замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова и директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
Золото, деньги и оружие изъяли в ходе обысков у сенатора Арашукова и его родственников
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.